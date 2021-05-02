РИАМО - 2 мая. К 9 Мая Музей Победы подготовил праздничную программу для посетителей, гостей ждут театральный фестиваль, музыкальный концерт и новая экспозиция, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В музее расскажут о том, как Красная армия штурмовала Берлин в 1945 году и как советские военнослужащие водружали знамя на крыше здания Рейхстага.

9 мая в Музее Победы откроют экспозицию о суде над руководством Третьего Рейха. Она появится на балконе на втором этаже. В 10:30 стартует театральный фестиваль, где расскажут о подвигах красноармейцев и судьбе девочки из блокадного Ленинграда. С 12:00 до 21:00 в зале полководцев пройдет музыкальный концерт.

9 мая вход в Музей Победы будет бесплатным. Билет понадобится только для посещения экспозиции «Подвиг народа».

Посмотреть виртуальные экскурсии по диораме «Штурм Берлина» и панораме «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев» можно будет на сайте музея.

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