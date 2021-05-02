РИАМО - 2 мая. Свыше 1,6 млн православных приняли участие в ночных пасхальных богослужениях в стране, безопасность мероприятий обеспечивали сотрудники МВД России, сообщается на сайте «МВД медиа».

«Для обеспечения правопорядка и безопасности на религиозных мероприятиях было задействовано более 47,5 тыс. сотрудников полиции», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что еще для обеспечения безопасности праздничных мероприятий привлекались росгвардейцы, работники ЧОП, представители народных дружин и других общественных объединений.

По ее словам, пасхальные богослужения и крестные ходы прошли в храмах и монастырях, расположенных более чем в 6,9 тыс. населенных пунктов России.

Она добавила, что все мероприятия проводились с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

«Принятыми мерами правонарушений не допущено», - отметила Волк.