РИАМО - 2 мая. Свыше 1,6 млн православных приняли участие в ночных пасхальных богослужениях в стране, безопасность мероприятий обеспечивали сотрудники МВД России, сообщается на сайте «МВД медиа».
Она уточнила, что еще для обеспечения безопасности праздничных мероприятий привлекались росгвардейцы, работники ЧОП, представители народных дружин и других общественных объединений.
По ее словам, пасхальные богослужения и крестные ходы прошли в храмах и монастырях, расположенных более чем в 6,9 тыс. населенных пунктов России.
Она добавила, что все мероприятия проводились с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки по коронавирусу.
«Принятыми мерами правонарушений не допущено», - отметила Волк.
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