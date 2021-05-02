РИАМО - 2 мая. В Подмосковье и столице на 2-4 мая объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, дождя и грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за дождя объявлено с 21:00 2 мая до 09:00 3 мая. «Желтый» уровень из-за ветра с порывами в 15-18 м/с в Москве будет действовать с 15:00 2 мая до 15:00 4 мая, а в области – с 13:00 2 мая до 13:00 4 мая. Предупреждение из-за грозы в столице будет действовать с 09:00 до 15:00 3 мая, в Подмосковье – с 09:00 до 18:00 3 мая.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Ярославской, Ивановской, Рязанской, Калужской и Смоленской областей Центрального федерального округа.

В Московском регионе 3 мая будет облачно, пройдет дождь, местами он будет сильным. Порывы ветра усилятся до 17 м/с. Местами прогремит гроза. Температура ночью составит плюс 7 – плюс 9 градусов, днем — плюс 17 – плюс 19.

4 мая также будет облачно, пройдет небольшой дождь. Ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Ночью будет плюс 5 – плюс 7 градусов, днем — плюс 7 – плюс 9.