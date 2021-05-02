РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мая. Глава городского округа Подольск Николай Пестов поздравил жителей со Светлым Христовым Воскресением и пожелал света душевной радости, добра и благополучия.

«Христос Воскресе! В день святой Пасхи искренне желаю всем православным подольчанам света душевной радости, торжества праздничного настроения, добра и благополучия», — написал Пестов на своей странице в Instagram.

Пасха является важнейшим христианским праздником, который отмечается в честь воскресения Иисуса Христа. Пасха также означает окончание Великого поста.

Пасхальные богослужения прошли более чем в 1 тыс. храмов Подмосковья.