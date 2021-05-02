РИАМО - 2 мая. Шесть детей и один взрослый, пострадавшие в ДТП с участием автобуса в Ставропольском крае, переведены на лечение в столицу, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Он уточнил, что врачи делают все для сохранения жизни и здоровья пострадавших в ДТП.
Он добавил, что под наблюдением врачей Ставрополья остаются четверо пациентов, в том числе двое детей.
30 апреля в Грачевском округе Ставропольского края столкнулись грузовик и микроавтобус, на котором детская баскетбольная команда ехала из Волгограда в Черкесск. Пять человек погибли, пострадавшие госпитализированы.
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