РИАМО - 2 мая. Шесть детей и один взрослый, пострадавшие в ДТП с участием автобуса в Ставропольском крае, переведены на лечение в столицу, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Он уточнил, что врачи делают все для сохранения жизни и здоровья пострадавших в ДТП.

«Вчера в крае побывала группа специалистов из федеральных медучреждений, находящихся в столице. По итогам обследований принято решение о переводе в Москву семерых пострадавших - шестерых детей и одного взрослого. Они направлены туда специальным бортом МЧС, он вылетел из края после полуночи», - написал Владимиров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что под наблюдением врачей Ставрополья остаются четверо пациентов, в том числе двое детей.

30 апреля в Грачевском округе Ставропольского края столкнулись грузовик и микроавтобус, на котором детская баскетбольная команда ехала из Волгограда в Черкесск. Пять человек погибли, пострадавшие госпитализированы.