РИАМО - 2 мая. Фасад исторического «дома под ангелами», или «соляного дома», отремонтируют в Басманном районе в центре столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Дом находится на улице Солянке, 1/2, строение 1.

Название «дом под ангелами» здание получило за изображенные на его фасаде фигуры с крыльями. Также прижились названия «соляной дом» или «серый дом на Солянке».

В программу капитального ремонта включили 350 домов-памятников в столице.