РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 мая. Глава Люберец Владимир Ружицкий в воскресенье поздравил верующих горокруга с Пасхой.

«Дорогие друзья! В этот день, когда глаза наши светятся от счастья, а сердца наполнены благостью Божией, хочу пожелать вам мира и любви, истинной веры и терпения. Христос Воскресе!» - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что второй год верующие отмечают Светлое Христово Воскресение в условиях пандемии. По словам Ружицкого, это серьезное испытание, которое постигло весь мир.

«Но сегодня, в Светлый праздник Пасхи, мы преисполнены надеждой, что все самое плохое осталось позади. От всей души поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением! Пусть божественный свет коснется ваших сердец!» - заключил Ружицкий.

Пасха является важнейшим христианским праздником, который отмечается в честь воскресения Иисуса Христа.