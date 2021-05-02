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Пелагия Тихонова
2 мая православные христиане во всем мире, в том числе в Московском регионе, отмечают Светлое Христово Воскресение.
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Пелагия Тихонова
Во всех храмах Москвы и области прошли праздничные службы.
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Пелагия Тихонова
Пасха – это важнейший христианский праздник, который отмечается в честь воскресения Иисуса Христа.
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Пелагия Тихонова
В том числе, Пасха также означает окончание Великого поста.
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Пелагия Тихонова
Богослужения на Пасху проходят как в крупных храмах региона, так и в небольших.
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Пелагия Тихонова
Всего в ночных мероприятиях по всей России приняли участие порядка 1,6 млн человек.
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Пелагия Тихонова
Всех православных поздравил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что этот праздник имеет огромное нравственное значение.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
На фото: пасхальная служба в Высоко-Петровском монастыре в Москве.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
На фото: пасхальная служба в Высоко-Петровском монастыре в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: пасхальная служба в Высоко-Петровском монастыре в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: пасхальная служба в Высоко-Петровском монастыре в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: пасхальная служба в Высоко-Петровском монастыре в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: пасхальная служба в Высоко-Петровском монастыре в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: пасхальная служба в Высоко-Петровском монастыре в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: пасхальная служба в Высоко-Петровском монастыре в Москве.
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