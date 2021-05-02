РИАМО - 2 мая. В городском округе Люберцы 1 мая поступило сообщение об угрозе минирования железнодорожных станций Люберцы-1 и Люберцы-2, четырех отделений банка ВТБ, информация оказалась ложной, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о минировании поступило на электронную почту ОВД в 14:00 1 мая.

На всех объектах сотрудники правоохранительных органов провели проверку. Кинологи обследовали здания. Эвакуация людей не проводилась.

В 15:35 1 мая в результате обследования объектов угроза взрыва не подтвердилась. Каких-либо опасных предметов или веществ не обнаружили.