РИАМО - 2 мая. На предстоящей неделе в Московском регионе ожидаются резкие перепады температуры, дожди, порывы ветра могут достигать 19 метров в секунду, сообщил в воскресенье РИАМО дежурный сотрудник центра погоды «Фобос».

«Прям как американские или русские горки по температуре. <...> То взлет, то опять падение. Очень неустойчивая погода, которая будет характеризоваться резкой сменой и атмосферного давления, и температурного фона», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в отдельные дни порывы ветра могут достигать 15-19 метров в секунду.

Вечером в воскресенье в Московском регионе начнется небольшой дождь, который перерастет в сильный ливень в ночь на понедельник. Ожидается выпадение 22 миллиметров, или 44% месячной нормы осадков. Утром 3 мая дождь ослабнет, на небе появятся просветы. Днем температура воздуха поднимется до плюс 15 - плюс 20 градусов.

«Во вторник - резкое обрушение холодного фронта. Температура существенно понизится. Облачно, кратковременные дожди. Ночью — плюс 3 - плюс 8, днем — плюс 4 - плюс 9», - добавил синоптик.

Он добавил, что на севере и северо-западе региона может пройти дождь с мокрым снегом.

В среду будет облачно с прояснениями, ночью — 0 - плюс 5 градусов, местами возможны небольшие осадки. Днем — плюс 11 - плюс 16 градусов.

«В четверг — облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В темное время суток — плюс 5 - плюс 10, днем потеплеет опять до плюс 14 - плюс 19 градусов», - уточнил собеседник агентства.

7 мая будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью составит плюс 2 - плюс 7 градусов, днем — плюс 10 - плюс 15.