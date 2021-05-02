РИАМО - 2 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин провел первую встречу с жителями после перерыва из-за пандемии коронавируса, на встрече присутствовали горожане из районов Даниловский, Нагатино-Садовники и Нагатинский Затон.

«Как правило, на подобных встречах я сначала рассказываю о крупнейших проектах развития Москвы, а затем мы обсуждаем реализацию программы «Мой район» – создание комфортной среды для жизни в каждом районе нашего большого города», - написал мэр на своем персональном сайте.

Он отметил, что на данной встрече рассказал жителям столицы о развитии метрополитена, в частности, Большого кольца подземки. Кроме того, был затронут вопрос создания Московских центральных диаметров.

«Наземное метро МЦД – новое и пока еще непривычное для многих людей явление. Наверное, кто-то помнит безумные идеи убрать из города электрички. Слава Богу, этого не произошло, и теперь у нас есть уникальный шанс сделать поездки по городу и на дачу значительно быстрее, дешевле и комфортнее», - добавил мэр.

Он уточнил, что ежегодно проводит несколько больших встреч с горожанами. В частности, их проводят с жителями конкретных районов, студентами вузов, врачами, учителями, работниками метро и так далее.