РИАМО - 2 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин провел первую встречу с жителями после перерыва из-за пандемии коронавируса, на встрече присутствовали горожане из районов Даниловский, Нагатино-Садовники и Нагатинский Затон.
«Как правило, на подобных встречах я сначала рассказываю о крупнейших проектах развития Москвы, а затем мы обсуждаем реализацию программы «Мой район» – создание комфортной среды для жизни в каждом районе нашего большого города», - написал мэр на своем персональном сайте.
Он отметил, что на данной встрече рассказал жителям столицы о развитии метрополитена, в частности, Большого кольца подземки. Кроме того, был затронут вопрос создания Московских центральных диаметров.
Он уточнил, что ежегодно проводит несколько больших встреч с горожанами. В частности, их проводят с жителями конкретных районов, студентами вузов, врачами, учителями, работниками метро и так далее.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии