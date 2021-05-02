РИАМО - 2 мая. В столице выздоровели после Covid-19 еще 1617 человек, с начала пандемии вылечились от инфекции 994 965 человек, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки в городе выявили 2699 случаев коронавируса. Госпитализировали 947 человек с Covid-19.

Скончались за сутки 54 человека с инфекцией. С начала пандемии умерли 18 428 человек с коронавирусом.

С начала пандемии в мегаполисе зафиксировали 1 098 718 случаев коронавируса.

В столице проводится кампания по вакцинации от Covid-19. Сделать прививку можно в поликлиниках и выездных пунктах. Вакцинация проводится и на майских праздниках.

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