РИАМО - 2 мая. В столице за сутки выявили 2699 случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в городе выявили 1 098 718 случаев заражения, сообщает оперштаб Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в столице наблюдается рост заболеваемости Covid-19, при этом ситуацию нельзя назвать критической.

В мегаполисе с начала пандемии провели свыше 21 млн лабораторных исследований на коронавирус, тестирование проводят 73 лаборатории.

В России за сутки подтвердили 8697 случаев коронавируса, умерли 342 человека с Covid-19, вылечились от инфекции 7339 пациентов.

С начала пандемии в стране выявили 4 823 255 случаев Covid-19, скончались 110 862 человека, у которых выявили инфекцию, выздоровели после коронавируса 4 443 922 пациента.

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