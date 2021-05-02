РИАМО - 2 мая. Предстоящей ночью на территории Московского региона прогнозируют выпадение почти половины месячной нормы осадков, сообщил в воскресенье РИАМО дежурный сотрудник центра погоды «Фобос».

«Поздним вечером пойдет небольшой дождь, который в ночь на 3 (мая - ред.) перерастет в интенсивные ливневые дожди с общим количеством осадков 22 мм, или 44% месячной нормы», - сказал собеседник агентства.

По его словам, дождь может продолжится до 8 утра 3 мая, а затем ослабнет.

Температура воздуха в регионе 3 мая может достигнуть плюс 20 градусов.

В Московском регионе на 2-3 мая объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя и порывистого ветра.