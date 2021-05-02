РИАМО - 2 мая. Президент РФ Владимир Путин поздравил православных с Пасхой и отметил, что этот праздник имеет огромное нравственное значение, сообщает «Вечерняя Москва».

«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», - говорится в поздравлении Путина.

Президент отметил важность плодотворной работы Русской православной церкви и других христианских конфессий, так как они поддерживают гражданский мир и согласие в РФ.

Глава государства уточнил, что церковь заботится о продвижении высоких идеалов и традиций среди населения, а еще воспитывает подрастающее поколение.

Пасха является важнейшим христианским праздником, который отмечается в честь воскресения Иисуса Христа. Пасха также означает окончание Великого поста.