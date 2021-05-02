РИАМО - 2 мая. Информация о новорожденных стала доступна в электронных медицинских картах, матери могут получить информацию о новорожденном в разделе «Мои выписки из стационара» электронной медкарты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы оцифровали данные о новорожденных из обменных карт рожениц с 2014 года и подгрузили их в электронные медкарты. Это первые данные о малыше, и они очень важны для определения тактики его ведения в первый год жизни», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в течение лета планируют сделать автоматическую загрузку данных из городских роддомов в электронную медицинскую карту. Матери могут получить информацию о новорожденном в разделе «Мои выписки из стационара» электронной медкарты на портале mos.ru.

В Москве оцифровали данные о прохождении диспансеризации детьми до 18 лет. Историю прохождения медицинских осмотров в электронной медицинской карте может посмотреть врач, а также медицинский сотрудник школы, где учится ребенок.

Чтобы получить доступ к электронной медицинской карте ребенка, надо подать заявку на портале mos.ru. Понадобится стандартная или полная учетная запись в личном кабинете.