РИАМО - 2 мая. В СНТ «Источник» у дома 170 в деревне Алешино городского округа Пушкинский нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 23:00 1 мая поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда.

Полиция взяла под охрану место, где нашли боеприпас.

Изъятие и уничтожение снаряда запланировали на воскресенье силами группы проведения взрывотехнических работ ПСО-2 «Мособлпожспаса».