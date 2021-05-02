РИАМО - 2 мая. В поселке Дубровицы городского округа Подольск случился пожар в двухэтажном жилом доме, пострадали трое взрослых и трое детей, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о возгорании в доме 10 по улице Садовой в Дубровицах поступило от очевидца в 00:51 в воскресенье.

На момент прибытия пожарных наблюдалось горение кровли двухэтажного жилого дома по всей площади.

Пожар локализовали на площади 144 кв. м. в 02:04. Открытое горение потушили в 02:30. В 03:45 ликвидировали последствия пожара.