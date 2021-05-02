РИАМО - 2 мая. На Рузском шоссе, 3, в селе Осташево Волоколамского округа случился пожар в бане, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Сообщение о происшествии поступило 1 мая в 21:50. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался дым из-под кровли бани.
Спасатели локализовали пожар на площади 150 квадратных метров в 23:38. В 23:57 ликвидировали открытое горение. Ликвидировать последствия пожара закончили в 1:27 в воскресенье.
До прибытия спасателей место происшествия покинули 50 человек. Никто не пострадал.
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