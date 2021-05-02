РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 мая. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий принял участие в ночном пасхальном богослужении в храме Преображения Господня, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В этом году православные отмечают Пасху 2 мая. Во всех храмах и церквях прошли праздничные богослужения и крестный ход.

Ружицкий участвовал в крестном ходе и ночном богослужении. Их провел благочинный церквей Люберецкого округа Вячеслав Новак.

Пасхальные богослужения прошли более чем в 1 тыс. храмов Московской области.