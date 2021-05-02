РИАМО - 2 мая. В городском округе Серебряные Пруды возбуждено уголовное дело по факту того, что 3-летний мальчик получил ожоги из-за пожара в машине. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия, 1 мая братья в возрасте 3 и 4 лет находились в салоне машины, где их на небольшой промежуток времени оставил отец. Пока мужчина был в магазине в автомобиле случился пожар.

В результате возгорания 3-летний ребенок был госпитализирован с ожогами тела. Второй мальчик не пострадал.

По данному уголовному делу проводится комплекс следственных действий. Следователь опросил отца детей, а также свидетелей и очевидцев инцидента. Также проведен осмотр места происшествия, назначена пожарно-техническая экспертиза.

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