РИАМО - 2 мая. Более чем в 1 тыс. храмов Подмосковья прошли торжественные пасхальные богослужения, в регион доставили Благодатный огонь из Иерусалима, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Благодатный огонь раздавали всем прихожанам храмов. В этом году праздничные мероприятия можно проводить и в помещениях, и на открытом воздухе.

Православным жителям Подмосковья пожелали крепости духа и сил в добрых делах.

В этом году Пасха отмечается 2 мая. Это важнейший христианский праздник, который празднуют в честь воскресения Иисуса Христа. Пасха также означает окончание Великого поста.