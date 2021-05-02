РИАМО - 2 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил всех православных христиан с Пасхой и напомнил о том, что добро всегда побеждает зло.

В этом году православные отмечают Пасху 2 мая.

«Поздравляю всех православных со Светлой Пасхой! Христос воскрес. Какие бы трудности не происходили в жизни, важно помнить, что добро всегда побеждает зло»,- написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Пасха является важнейшим христианским праздником, который отмечается в честь воскресения Иисуса Христа. Пасха также означает окончание Великого поста.