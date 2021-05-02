РИАМО - 2 мая. В период майских праздников в Подмосковье готовят дополнительные больничные койки для пациентов с коронавирусом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы видим, что госпитализация у нас не падает. Мы держимся на уровне 450-480 человек в сутки. Мы готовим резервные койки, если, не дай бог, на эти праздники что-то будет. <...> Система (здравоохранения - ред.) должна быть готова», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он уточнил, что снизить рост заболеваемости поможет вакцинация. Кроме того, важно продолжать использовать средства санитарной защиты.

«Мы просим, чтобы в кругу семьи тоже обсудили (вакцинацию - ред.). И уже решились поставить прививку. Нет (средства - ред.) лучше вакцины. «Спутник V» работает, никаких патологий нет», - отметил губернатор.

Он также добавил, что в Подмосковье не планируют вводить дополнительные ограничения в период майских праздников из-за ситуации с коронавирусом.

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