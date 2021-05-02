РИАМО - 2 мая. Ношение масок в общественных местах стало правилом хорошего тона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Маски - это уже, наверно, правило хорошего тона, когда ты находишься в общественном пространстве», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он также добавил, что в период майских праздников в Подмосковье не планируют вводить дополнительные ограничения из-за пандемии Covid-19.

В общественных места региона следует носить маски. Кроме того, участникам массовых мероприятий во время майских праздников в Московской области рекомендовали носить маски и перчатки, в том числе на улице.

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