РИАМО - 2 мая. В столице наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, при этом ситуацию нельзя назвать критической, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Надо понимать, ситуация не критическая в Москве. Но, тем не менее, мы видим рост заболеваемости (Covid-19 - ред.), поэтому надо беречься», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, чтобы уберечь себя и своих близких, следует постараться сократить число контактов с другими людьми. Одним из лучших вариантов отметить майские праздники - провести выходные на даче.

В мегаполисе с начала пандемии провели свыше 21 млн лабораторных исследований на коронавирус, тестирование проводят 73 лаборатории.

Также в Москве проводится кампания по вакцинации от Covid-19. Сделать прививку можно в поликлиниках и выездных пунктах. Вакцинация проводится и на майских праздниках.

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