РИАМО - 2 мая. Первые конкурсы по программе реновации жилья в Подмосковье пройдут в текущем году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Программе (реновации - ред.) мы дали старт. И первые конкурсы, аукционы пройдут уже в этом году. Мы этот процесс сдвинем с мертвой точки», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, экономическая модель таких городов, как Пушкино, Королев, Одинцово, Балашиха и Красногорск, позволяет переселять людей в более комфортное современное жилье.

«Мы видим, что очень много ветхого жилья. Порядка 1 миллиона человек у нас живет <...> в старых пятиэтажках и трех-, двухэтажных (домах - ред.)», - отметил губернатор.

Пилотный проект по программе расселения старого и ветхого жилья с заменой на современное и комфортное начнется в регионе в третьем квартале 2021 года.

Ранее губернатор сообщал, что сложность реновации заключается в том, чтобы местоположение новых домов устраивало жителей - в Московской области высокий уровень оседлости.

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