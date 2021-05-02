РИАМО - 2 мая. За последние 5-6 лет смертность среди новорожденных в Московской области снизилась более чем в два раза, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Пять или шесть лет назад у нас было 7-8 промилле, как считают смертность на 100 тыс. Сейчас по первому кварталу 3,1-3,3 (промилле - ред.). То есть радикально младенческая смертность снижается», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, добиться снижения смертности удалось благодаря новому оборудованию в медучреждениях и стараниям врачей.

Он уточнил, что в прошлом году в Подмосковье родились около 80 тыс. детей.

Губернатор отметил, что в регионе совершенствуют систему скорой медицинской помощи. В прошлом году служба приняла почти 3 млн вызовов.

«Мы вводим IP-телефонию для того, чтобы ваш звонок переадресовывался в центральную диспетчерскую и вам оказывалась помощь. Вместо 500 бригад (скорой помощи - ред.) у нас должно работать 750. На треть увеличиваем мощность скорой помощи», - добавил Воробьев.

Он подчеркнул, что в медицинские учреждения региона продолжают набирать врачей и фельдшеров.

Губернатор напомнил, что в Подмосковье создали центр маршрутизации, который помогает определять свободные места в стационарах при госпитализации пациентов.