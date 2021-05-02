РИАМО - 2 мая. В воскресенье в Подмосковье и Москве ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков, температура может подняться до плюс 15 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура в столице прогнозируется от плюс 13 до плюс 15 градусов, в Московской области - от плюс 10 до плюс 15.

Днем атмосферное давление поднимется до 750 мм рт. ст. Влажность воздуха составит порядка 40%.

Метеозависимым людям рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе. Кроме того, аллергикам советуют избегать мест, где уже началось цветение.

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