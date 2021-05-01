РИАМО - 1 мая. В Московской области на КПО переработали более 3 млн тонн коммунальных отходов, сообщил заместитель председателя правительства региона Евгений Хромушин.

«Пока Подмосковье отдыхает, наши предприятия по переработке отходов не прекращают работу. Более 3 млн тонн - такое количество коммунальных отходов уже переработано в Подмосковье! Всех с Праздником Весны и Труда!» - написал Хромушин в своем аккаунте в Instagram.

Жители региона вовлечены в раздельный сбор отходов с 2019 года. Собранные отходы отправляют на 10 КПО. Переработка происходит в рамках национального проекта «Экология».

Также в Подмосковье запущен проект «Мегабак». В Московской области открыто 47 площадок в 42 муниципалитетах. На территории пунктов приема вторсырья установлены контейнеры для бытовой техники, мебели, спила растений, бумаги, картона, стекла, жести, пластиковых бутылок и так далее.

Ранее Московская область заняла второе место по раздельному сбору мусора в России.