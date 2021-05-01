РИАМО - 1 мая. Прокуратура Московской области организовала проверку по факту пожара в автомобиле, в котором находились двое маленьких детей, один из них был госпитализирован с ожогами, сообщается на сайте ведомства.

В субботу днем загорелась машина, припаркованная около магазина в поселке городского типа Серебряные Пруды.

Во время возгорания в машине без присмотра родителей находились двое детей 2017 и 2018 годов рождения. В результате ЧП один мальчик был госпитализирован с ожогами тела. Его брат не пострадал.

Проверку проведет прокуратура Серебряно-Прудского района. В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства данного инцидента.

На место происшествия выезжал прокурор Серебряно-Прудского района Алексей Савельев.

Также проверку по данному факту начали в ГСУ СК РФ по Московской области.