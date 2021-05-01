РИАМО - 1 мая. Частицу Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме доставили в Москву, сообщает Федеральное агентство новостей.

С Благодатным огнем в российскую столицу прибыла делегация Фонда Андрея Первозванного

Благодатный огонь, символизирующий нерукотворный свет Воскресения Христова, сошел в субботу в Иерусалиме.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Благодатный огонь доставят в 15 столичных храмов.