РИАМО - 1 мая. Частицу Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме доставили в Москву, сообщает Федеральное агентство новостей.
С Благодатным огнем в российскую столицу прибыла делегация Фонда Андрея Первозванного
Благодатный огонь, символизирующий нерукотворный свет Воскресения Христова, сошел в субботу в Иерусалиме.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Благодатный огонь доставят в 15 столичных храмов.
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