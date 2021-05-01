РИАМО - 1 мая. В праздничные мая медицинские организации Москвы, а также пункты вакцинации от коронавируса будут работать по особому графику, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Взрослые поликлиники 1, 2, 9 и 10 мая будут открыты с 09:00 до 16:00. С 3 по 8 мая врачи там будут работать с 09:00 до 18:00.

Медпомощь на дому будет оказываться горожанам каждый день с 08:00 до 20:00. Вызовы принимают до 19:30.

Травмпункты будут работать по графику работы медучреждения или круглосуточно.

Пункты вакцинации от Covid-19 и центры пострегистрационного исследования вакцины будут открыты с 08:00 до 20:00. Выездные бригады работают в праздники по обычному графику.

Центр телемедицины и амбулаторные КТ-центры на майские праздники работают в стандартном круглосуточном режиме.

Детские поликлиники будут принимать пациентов 3 и 8 мая с 09:00 до 15:00. 1, 2, 3, 8, 9 и 10 мая медпомощь юным горожанам на дому будет оказываться с 09:00 до 15:00, вызовы принимают до 14:30. С 4 по 7 мая врачи будут выезжать на дом с 09:00 до 16:00, вызовы принимают до 15:30.

Травматологические отделения в детских поликлиниках города будут работать каждый день с 08:00 до 22:00. Молочно-раздаточные пункты — с 06:30 до 15:00.

1 и 9 мая прием пациенток будет вестись в одной из женских консультаций административного округа Москвы с 09:00 до 15:00. 3 и 8 мая прием будет вестись в каждой женской консультации с 09:00 до 15:00, а в одной из женских консультаций округа — с 09:00 до 18:00.

Время работы пунктов сдачи плазмы для лечения коронавируса остается прежним, но в период майских праздников появляются дополнительные неприемные дни. Так, в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова сдать плазму можно будет только 6 мая, в ГКБ им. М.П. Кончаловского - 5 и 7 мая.

Стал известен график работы столичных центров «Мои документы» в майские праздники>>