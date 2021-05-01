РИАМО - 1 мая. В Подмосковье утвердили график личного приема граждан в общественных приемных исполнительных органов государственной власти региона в мае 2021 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства Московской области.

Время приема – с 10:00 до 13:00.

Так, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проведет прием жителей Истры 28 мая, Можайского округа – 17 мая, Богородского округа – 24 мая, Раменского округа – 14 мая, Ступина – 12 мая, Щелкова – 21 мая, Коломны – 19 мая, Королева – 26 мая.

Приемные комитета по ценам и тарифам Подмосковья будут работать в Воскресенске 19 мая, в Люберцах – 24 мая, в Можайском округе – 31 мая, в Мытищах – 12 мая, в Одинцовском округе – 28 мая, в Озерах (городской округ Коломна) – 14 мая.

Представители Госадмтехнадзора региона примут жителей Егорьевска 26 мая, Клина – 28 мая, Одинцовского округа – 21 мая, Сергиево-Посадского округа – 14 мая, Балашихи – 19 мая, Дубны – 12 мая.

Министерство жилищной политики Московской области организует приемы 31 мая в Люберцах, 26 мая – в Раменском округе, 21 мая – в Котельниках, 14 мая – в Красноармейске, 19 мая – в Черноголовке, 12 мая – в Электрогорске.

Полностью расписание общественных приемных можно посмотреть на официальном портале правительства Подмосковья.