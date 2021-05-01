РИАМО - 1 мая. Герой России, летчик-космонавт, депутат Госдумы Роман Романенко предложил выплачивать 100 тыс. рублей военным пенсионерам для первого трудоустройства после увольнения в запас, сообщает «Вечерняя Москва».

Романенко предложил выдавать сертификат на 100 тыс. рублей. Деньги предназначены для работодателя, который сможет таким образом компенсировать затраты на соцвыплаты и налоги.

«Военные пенсионеры вступают в жизнь на гражданке примерно в 50 лет. Они идут трудоустраиваться, но работодатели их берут неохотно. Якобы, кроме как стрелять и бегать, они ничего не умеют», — сказал Романенко.

Он отметил, что военным пенсионерам может быть сложно адаптироваться к новой жизни. Им нужно время, чтобы перестроиться.