РИАМО - 1 мая. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России ухудшится из-за очередной волны распространения Covid-19 в мире. Победить инфекцию до конца 2021 года в России вряд ли удастся, но рано или поздно с вирусом получится справиться, сообщил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Я не знаю точно, в какие сроки это произойдет (ухудшение статистики по заболеваемости – ред.), но в том, что у нас ухудшится заболеваемость, нет особых сомнений. Это неизбежная вещь. В мире идет очень мощная очередная волна», — сказал Альтштейн в интервью Газете.ru.

Он отметил, что сейчас многие отказываются от использования масок, на улицах скапливаются люди, нет интереса к вакцинации от коронавируса. В то же время, по мнению вирусолога, объявлять еще один локдаун нельзя, так как «развалится экономика».

«Я начну с того, что мы вирус обязательно победим. <…> Сократим ли мы его до нормальных пределов, когда мы сможем уже жить, до конца этого года? Я думаю, что нет», — добавил Альтштейн.

Он подчеркнул, что победить коронавирус в России до конца года можно было бы при условии вакцинации 60-70% населения.

Сейчас прививочная кампания проводится во всех регионах России.

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