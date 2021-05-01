РИАМО - 1 мая. На столичном стадионе прошел матч 28-го тура Российской премьер-лиги, ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью, сообщает Газета.ru.

Встреча закончилась со счетом 1:1.

Безвыигрышная серия столичного ЦСКА продлилась до трех матчей. До этого московский клуб проиграл «Сочи» и «Спартаку», а также был разгромлен «Локомотивом» в полуфинале Кубка России.

На 66-й минуте игры полузащитник «Уфы» Филип Мрзляк забил первый гол. На 71-й минуте матча нападающий столичного клуба Федор Чалов сравнял счет.

ЦСКА набрал 47 очков, сейчас клуб занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» заработала 21 очко, команда занимает 15-е место в турнирной таблице.