РИАМО - 1 мая. В столичной реанимации умерла Татьяна Доренко – мать журналиста Сергея Доренко, сообщает Газета.ru.

Доренко скончалась на 85-м году жизни. Вдова Сергея Доренко Юлия отметила, что мать журналиста умерла из-за проблем с сердцем, она была подключена к аппарату ИВЛ.

«Татьяна Ивановна ушла из жизни без боли, во сне», — написала Юлия Доренко в своем Instagram.

Прах Татьяны Доренко планируют захоронить на Троице-Лыковском кладбище рядом с мужем Леонидом Доренко.

Журналист Сергей Доренко умер 9 мая 2019 года. Он погиб за рулем мотоцикла на оживленной дороге Москвы. По данным вскрытия, причиной его смерти стал разрыв аорты, а не травмы в результате дорожной аварии.