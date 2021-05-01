РИАМО - 1 мая. С приложением «Московский транспорт» использовать велопрокат в городе стало еще проще, там можно приобрести абонементы на сутки, месяц или целый сезон, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Также в приложении на карте или через кнопку «Рядом с вами» можно увидеть все станции велопроката.

Кроме того, в приложении можно добавить любимые станции велопроката в избранное и проверять количество свободных велосипедов и стоек.

В мегаполисе работают 662 станции проката велосипедов «Велобайк». Аренда велосипеда на сутки в этом году стоит 155 рублей.

1 и 9 мая время бесплатного проката велосипеда в городе увеличивается с 30 минут до 60. А взять велосипед в аренду можно будет за 5 рублей в сутки.

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