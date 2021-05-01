РИАМО - 1 мая. Шесть детей и один взрослый, которые пострадали в дорожной аварии с автобусом в Ставропольском крае, будут доставлены в Москву, сообщается на сайте министерства здравоохранения РФ.

Все пострадавшие будут эвакуированы самолетом МЧС России. Медпомощь им окажут в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко и Российской детской клинической больнице РНИМУ им. Пирогова.

Данное решение было принято по результатам консультаций с бригадой федеральных специалистов, прибывших в регион.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в результате столкновения грузовика, легкового автомобиля и автобуса со спортсменками в Ставропольском крае пять человек погибли, еще девять госпитализированы.

По данному факту директор спортивной школы и водитель автобуса стали фигурантами дела о нарушении правил перевозки детей.