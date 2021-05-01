РИАМО - 1 мая. В столице провели 21 068 746 лабораторных исследований на Covid-19, в городе тестирование проводят 73 лаборатории, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Так, тестирование проводят ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, центр гигиены и эпидемиологии, НИИ им. Склифосовского, Морозовская больница, Боткинская больница и другие медучреждения.

Из коммерческих лабораторий тестирование проводят «Гемотест», «Инвитро», ЗАО «Юнимед Лабораториз», АО «Семейный доктор», ООО «Национальное агентство клинической фармакологии и фармации» и другие.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что с субботы вступило в силу требование о том, что жители РФ, прибывающие из-за рубежа, обязаны сдавать тест на коронавирус два раза с интервалом не менее суток. Ранее россиянам нужно было сдавать один тест.

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