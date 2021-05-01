РИАМО - 1 мая. На 47-м километре Калужского шоссе возле поселения Краснопахорское столкнулись два автомобиля, пострадали три человека, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о ДТП поступило в 18:39. Троих пострадавших направили в медучреждение.

Среди пострадавших — один несовершеннолетний. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что, по мнению вице-председателя межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев» Александра Холодова, высокие штрафы не смогут снизить число аварий на дорогах России. Он отметил, что будет лучше установить больше автоматических систем с предупреждением о снижении скорости – в таком случае автомобилист не будет превышать.