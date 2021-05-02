РИАМО – 2 мая. В воскресенье православные христиане во всем мире, в том числе в Московском регионе, отмечают Светлое Христово Воскресение, в храмах проводятся праздничные службы.

Пасха – это важнейший христианский праздник, который отмечается в честь воскресения Иисуса Христа. Пасха также означает окончание Великого поста.

На Пасху в православных храмах проводятся праздничные богослужения. В столичном храме Христа Спасителя праздничное богослужение проводит патриарх Кирилл. Богослужения также проводятся в Казанском соборе на Красной площади, храме святителя Николая Мирликийского в Хамовниках, храме Вооруженных Сил России, Воскресенском Ново-Иерусалимском мужском монастыре и других храмах и церквях.

В преддверии Пасхи патриарх Кирилл совершил литургию в храме Христа Спасителя и освятил куличи.

На Пасху пожарную безопасность в Москве обеспечат более 700 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев. Отреагировать на происшествия каждую минуту готовы свыше 1,3 тыс. пожарных-спасателей и свыше 400 единиц спецтехники столичного гарнизона пожарной охраны.

В Подмосковье за безопасностью во время праздника будут следить более 3 тыс. сотрудников МВД.

Богослужения в честь Пасхи пройдут с участием прихожан и соблюдением рекомендуемых мер Роспотребнадзора.​