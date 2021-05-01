РИАМО - 1 мая. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому генерал-полковник Павел Барышев освобожден от должности замглавы МЧС России, сообщает Федеральное агентство новостей.
Данный документ вступил в силу с момента подписания.
Барышев был назначен замглавы министерства 2 февраля 2017 года.
Как уточняется на сайте МЧС России, Барышев награжден медалями «За безупречную службу III степени», «За отличие в военной службе» I и II степени, «Ветеран военной службы», крестом «За доблесть» и многими другими.
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