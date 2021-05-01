РИАМО - 1 мая. В Подмосковье утвердили график приема граждан адвокатами Московской областной коллегии на май 2021 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства региона.

Адвокаты примут жителей 11, 12, 17, 18, 24, 25, 21 мая с 10:00 до 14:00. Предварительно записаться на консультацию можно по телефону: 8 (498) 602-31-13.

Консультации для жителей Подмосковья проходят по адресу: Москва, Садовая-Триумфальная улица, дом 10/13, строение 2.

Бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.