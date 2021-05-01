РИАМО - 1 мая. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с Праздником Весны и Труда и пожелал им здоровья и новых достижений, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«От всей души поздравляю вас с 1 Мая – Праздником Весны и Труда! Этот день отмечают многие поколения россиян. Для всех нас 1 Мая в первую очередь — праздник труда, уважения к человеку, трудящемуся на благо своей семьи и своей страны. Он символизирует солидарность, единение, весеннее обновление», - сказал Брынцалов.

Он высказал особые слова признательности ветеранам, представителям рабочих династий, так как их созидательный труд и общие усилия тружеников региона сделали Подмосковье одним из успешных и быстро развивающихся регионов страны.

«Желаю вам крепкого здоровья, добрых перемен и новых достижений! Пусть каждый новый день будет наполнен оптимизмом, радостью, интересной и творческой работой!» - заключил спикер Мособлдумы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что пандемия коронавируса внесла в традиции празднования 1 Мая коррективы, от каких-то привычек россиянам пришлось временно отказаться, но зато число нерабочих дней увеличилось.

В этом году отдых продлится с 1 по 10 мая, так как для снижения опасности заражения Covid-19 в стране было объявлено четыре дополнительных нерабочих дня.