РИАМО - 1 мая. Возгорание произошло в автомобиле в Ступине, в машине находились двое детей, один из них пострадал, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

По предварительным данным, в субботу братья в возрасте 3 и 4 лет находились в салоне автомобиля, где их на некоторое время оставил отец, который отправился в магазин. Во время отсутствия мужчины в машине произошло возгорание.

Трехлетний мальчик был доставлен в больницу с ожогами тела. Второй ребенок не пострадал.

Следователи начали проверку по данному факту. Она направлена на установление всех причин инцидента.

Следователь осмотрел место происшествия, опросил свидетелей и отца мальчиков. Также по данному делу назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.