РИАМО - 1 мая. В Москве участницу шоу «Пацанки», телеведущую Ксению Милас заподозрили в том, что она порезала ножом гостью вечеринки диджея Яны Бородиной, ее разыскивают полицейские, сообщает Nation News.

Инцидент произошел в квартире диджея на Скобелевской улице в субботу утром. В помещении находились двое детей.

В ходе конфликта 26-летней девушке нанесли ножевые ранения. Удары пришлись в область рук и груди. Пострадавшую госпитализировали.

Причины произошедшего устанавливаются.