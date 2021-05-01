РИАМО - 1 мая. Инспекторы провели внеплановую выездную проверку кафе «Дом шашлыка», расположенного на улице Юных Ленинцев в столице, заведение общепита повторно опечатали из-за вновь выявленных санитарных нарушений, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

30 апреля в ходе проверки кафе для контроля устранения ранее выявленных нарушений было установлено, что индивидуальный предприниматель не устранил их.

В кафе зона мойки не оборудована локальной системой вентиляции, в помещении нарушена целостность вентиляционного короба над пароконвектоматом, также нет вентиляции над тандыром. Кроме того, в кафе не проводятся лабораторные исследования по оценке эффективности работы вентиляции.

Еще в заведении общепита нарушен принцип раздельной уборки производственных и санитарно-бытовых помещений, дезинфицирующие и моющие средства, предназначенные для уборки и дезинфекции помещений, хранятся вместе с пищевой продукцией, а это создает угрозу попадания дезинфицирующих средств в еду.

Учитывая, что данные нарушения совершены повторно, а также представляют угрозу жизни и здоровью граждан и могут привести к пищевым отравлениям посетителей, специалистами составлен протокол о временном запрете деятельности, вход для посетителей в кафе опечатан.

Материалы данного дела переданы в Кузьминский районный суд столицы для рассмотрения в части привлечения ИП Аванесян С.Э. к административной ответственности в виде приостановления деятельности на 90 суток.

Установлен контроль за соблюдением введенного временного запрета деятельности.

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