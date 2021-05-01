РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 мая. По 30 мая на территории обслуживания ГИБДД Балашихи проводится социальный раунд «Безопасная мобильность», в рамках которого юным участникам дорожного движения на велосипедах и скутерах напомнят правила безопасности, сообщили в отделе пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Соцраунд проходит в рамках реализации регионального проекта Московской области «Безопасность дорожного движения», его проводит Госавтоинспекция Подмосковья совместно с Главным управлением по информационной политике, министерством транспорта и дорожной инфраструктуры и министерством образования региона.

Как правило, несовершеннолетние начинают использовать велосипеды и мототранспорт, не дожидаясь наступления полностью благоприятных погодных условий, передвигаются по автодорогам общего пользования и пренебрегают использованием средств защиты.

В последнее время у подрастающего поколения набирают популярность и новые индивидуальные электрические средства передвижения: сегвеи, электросамокаты, электроскейты, моноколеса, гироскутеры, способные развивать высокую скорость и являться источником повышенной опасности для окружающих. Дети передвигаются на них по проезжей части, тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам и пешеходным переходам.

Специально для проекта «Безопасная мобильность» разработан комплекс информационно-просветительских мероприятий, направленных на привлечение внимания общественности к проблемам обеспечения дорожно-транспортной безопасности несовершеннолетних водителей. Одним из главных инструментов социального раунда станет серия тематических мультимедийных продуктов, которые получат широкое распространение в информационном пространстве.

В целях предупреждения случаев детского дорожно-транспортного травматизма с участием несовершеннолетних водителей и повышения уровня их защищенности во время участия в дорожном движении, крайне важно активизировать деятельность по целевому информированию как родительской общественности, так и детей (подростков), использующих для передвижения вело- и мототранспорт, самокаты и различные средства индивидуальной мобильности.

В 2020 году на территории обслуживания ГИБДД Балашихи было зарегистрировано 4 ДТП с участием несовершеннолетних водителей вело- и мототранспорта.